Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Aouar... L'annonce tonitruante d'Aulas !

Publié le 3 octobre 2020 à 21h30 par A.D. mis à jour le 3 octobre 2020 à 21h31

Memphis Depay et Houssem Aouar auraient pu rejoindre respectivement le FC Barcelone et Arsenal lors de ce mercato estival. Alors que le marché ferme ce lundi, Jean-Michel Aulas a affirmé que ses deux joueurs clés n'avaient plus aucune chance de quitter l'OL cet été.

Rudi Garcia peut avoir le sourire : Memphis Depay et Houssem Aouar vont rester à l'OL. Comme l'avait expliqué Jean-Michel Aulas il y a quelques jours, les deux hommes forts de l'OL ne feront pas leurs valises pour rejoindre le FC Barcelone ou Arsenal après vendredi. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé pour le transfert de Memphis Depay et de Houssem Aouar, Catalans et Gunners peuvent désormais oublier l'idée de les accueillir cet été. Joint par téléphone après le dernier entrainement de l'OL, Jean-Michel Aulas a confirmé que ni Memphis Depay, ni Houssem Aouar n'allaient prendre le large dans les prochains jours.

«J'ai annoncé à Rudi qu'on allait garder Memphis et Houssem»