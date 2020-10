Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas ne prendrait aucun risque pour Depay !

Publié le 3 octobre 2020 à 11h00 par Th.B. mis à jour le 3 octobre 2020 à 12h01

En cas de départ de dernière minute de Memphis Depay au FC Barcelone, l’OL serait préparé à cette éventualité selon RMC Sport qui assure que le remplacement du capitaine des Gones serait déjà ciblé.

Le FC Barcelone compte sur cette fin de mercato pour frapper fort. En atteste l’arrivée de Sergiño Dest survenue quelques jours après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton. Et alors que Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti ou encore Ousmane Dembélé pourraient eux aussi aller voir ailleurs d’ici la deadline du marché, fixée à lundi soir, le FC Barcelone prévoirait de recruter en fonction des départs, Eric Garcia et Memphis Depay. Selon SPORT , le transfert du capitaine de l’OL, bien que son contrat expirera en juin prochain n’est pas assuré. En effet, le club rhodanien ne serait pas contraint de vendre l’international néerlandais d’après le quotidien catalan grâce aux transferts de Bertrand Traoré, de Martin Terrier et d’Amine Gouiri. Cependant, les Gones ne joueraient pas pour autant avec le feu.

Pour l’après-Depay, tout serait prévu