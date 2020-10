Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes inclus dans une grosse opération par Leonardo ?

Publié le 3 octobre 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le10sport.com vous avait révélé que Leonardo était entré en contact avec l’entourage de Marcelo Brozovic pour prendre la température sur sa situation à l’Inter, le PSG serait dernièrement revenu à la charge dans le dossier.

Leonardo est dans l’urgence à trois jours de la fin de cette session estivale des transferts. Et pour cause, Thomas Tuchel réclame des recrues au milieu de terrain, en attaque et en défense centrale, et le timing est court. De quoi conduire l’Italo-brésilien à s’activer pour enfin parvenir à recruter dans un contexte économique très perturbé. Et si la piste menant à Tiémoué Bakayoko semble s’éloigner, le PSG reviendrait désormais à la charge pour Marcelo Brozovic. Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 27 août dernier, Leonardo a pris des renseignements sur sa situation ainsi que ses intentions pour cette nouvelle saison, et ce dans un contexte où l’Inter ne serait pas contre se séparer de lui.

Le dossier ne sera pas simple à concrétiser !