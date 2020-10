Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel viré après son coup de gueule ? La réponse de Leonardo !

Publié le 3 octobre 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel n'a pas manqué de critiquer le travail de Leonardo en conférence de presse, le directeur sportif du PSG assure toutefois qu'il ne licenciera pas son entraîneur.

Le ton monte au Paris Saint-Germain. Jeudi, en conférence de presse, Thomas Tuchel n'avait pas manqué de critiquer la gestion du club en cette fin de mercato. « C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose », assurait le technicien allemand devant les médias, regrettant d'avoir vu son effectif s'affaiblir durant le mercato estival. Et cette déclaration n'a pas du tout plu à Leonardo qui n'a pas manqué de le faire savoir après la victoire contre Angers (6-1). « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes », lâchait le directeur sportif du PSG en zone mixte. De là à envisager un licenciement de Thomas Tuchel ? Leonardo en rajoute une couche.

«On n'est pas là pour faire un procès»