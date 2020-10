Foot - Mercato - PSG

PSG - Clash : Leonardo fracasse Tuchel après son coup de gueule sur le mercato !

Publié le 3 octobre 2020 à 0h15 par B.C. mis à jour le 3 octobre 2020 à 0h21

Alors que Thomas Tuchel n'a pas hésité à interpeller Leonardo cette semaine concernant l'inactivité du PSG dans ce mercato estival, Leonardo a remis en place l'entraîneur allemand après la victoire face à Angers (6-1).

Ça chauffe entre Thomas Tuchel et Leonardo. Cette semaine, l'Allemand a publiquement critiqué la politique sportive du PSG, représentée par Leonardo, en pointant du doigt les récents départs au sein du club et le manque de recrues à quelques jours de la fin du mercato estival. « On perd trop de joueurs sans indemnité. Ça a commencé avec Rabiot, un grand joueur qui est parti libre, ça a continué cette saison et ça peut continuer l'été prochain avec Draxler, Di Maria, Bernat. C'est trop et c'est le pire pour chaque club de ne pas avoir d'argent pour réinvestir. C'est trop pour un club comme le PSG », avait expliqué Thomas Tuchel, avant d'ajouter : « Peut-on revenir en finale de la Ligue des champions avec cet effectif ? C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose. Liverpool n'était pas au Final 8 et ont acheté Thiago et Diogo Jota, Manchester City a acheté des défenseurs et ont perdu en quarts de finale, l'Atlético a recruté Luis Suarez. L'Inter n'était pas au Portugal et a deux équipes capables de joueur la Ligue des champions… Ce sont des équipes avec qui nous devrons lutter. Ce sera plus difficile que l'année dernière si on reste comme ça . » Une sortie qui n'a absolument pas plu à Leonardo, qui a remis en place son entraîneur ce vendredi soir.

« Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé »