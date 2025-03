Il annonce un transfert à 75M€ au PSG !

Amadou Diawara

Après avoir bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voudrait chiper un autre joueur au Napoli. En effet, le club de la capitale aimerait s'offrir Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray. Et à en croire Emanuele Cammaroto, journaliste italien, le PSG serai en pole position sur ce dossier.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a finalisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le club rouge et bleu a convaincu le Napoli de lâcher son numéro 77, et ce, grâce à son offensive à hauteur de 70M€.

Le PSG n'a pas oublié Osimhen

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG compterait se jeter sur un autre attaquant du Napoli : Victor Osimhen. Piste de longue date du club parisien, l'international nigérian se rapprocherait de Paris d'après Emanuele Cammaroto.

Osimhen : Le PSG est en première ligne

« Victor Osimhen ? Il y a deux pistes : la piste étrangère avec le PSG en première ligne, il y a United qui presse, mais ils n'offrent pas les 75 millions. Ils veulent insérer une contrepartie. Hojlund est une idée qui émerge, mais Naples veut récupérer l'argent de la clause. La Juve n'abandonne pas la piste Osimhen, mais s'il ne participe pas à la Ligue des champions, ce sera difficile. La clause ne s'applique qu'à l'étranger, mais Giuntoli insiste, et la stratégie pourrait être de presser l'entourage, de trouver un accord avec le joueur et de mettre Naples dos au mur. Mais il me semble compliqué de mettre le Napoli dos au mur. Je ne pense pas que Conte veuille qu'Osimhen soit transféré à la Juventus », a déclaré Emanuele Cammaroto, journaliste et expert du marché, lors d'un entretien accordé à Napoli Magazine Live sur les ondes de Radio Punto Zero. Reste à savoir si le PSG finalisera le transfert de Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray, lors du prochain mercato estival.