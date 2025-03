Mercato - OM : Coup de théâtre, c'est terminé pour De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré par l'OM l'an dernier, Roberto De Zerbi a débarqué durant l'été et a redonné à l'équipe un second souffle après une saison difficile. L'entraîneur italien continue de susciter l'intérêt de clubs européens et ces dernières semaines, on évoquait la possibilité de le retrouver à la tête de la Juventus, qui s'apprête à se séparer de Thiago Motta. L'ancien joueur du PSG déçoit avec le club italien cette saison, déjà éliminé de la Ligue des champions.

La Juventus de Turin vit une saison compliquée. Décevante en Ligue des champions, à l'image de son élimination en huitièmes de finale face au PSV Eindhoven, le club italien vient de subir deux grosses claques en perdant 4-0 face à l'Atalanta Bergame et 3-0 contre la Fiorentina. Deux résultats qui poussent un peu plus Thiago Motta vers la sortie, entraîneur depuis juin 2024. Mais visiblement son remplaçant est déjà tout trouvé et ce n'est pas Roberto De Zerbi qui est concerné.

La Juventus en plein conflit

Seulement 5ème de Serie A pour le moment à 9 journées de la fin, la Juventus de Turin va déjà devoir se battre pour s'assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Thiago Motta ne devrait pas garder sa place d'entraîneur très longtemps au vu des résultats actuels et pour le remplacer le club italien semblait avoir quelques idées, à commencer par Roberto De Zerbi. De nouvelles révélations laissent entendre que l'entraîneur de l'OM ne fait plus partie des pistes a priori.

De Zerbi plus dans les plans de la Juve

Emanuele Cammaroto, journaliste et expert du mercato italien, est intervenu sur Radio Punto Zero, une émission de radio dédiée aux affaires du Napoli. Le nom d'Antonio Conte a été cité entre autres. « Confiance en Thiago Motta ? Il y a une véritable querelle à la Juventus. Il y a deux ou trois écoles de pensée. Une partie du club préférerait Chiellini à Giuntoli. Chiellini aimerait tenter sa chance pour Conte, mais il travaille déjà sur la saison prochaine de Naples, et une autre partie fait pression pour le nom de Gasperini. Malgré les difficultés, Giuntoli travaille sur la piste Mancini. La confusion règne et, en arrière-plan, il y a le possible retour d'Agnelli » explique-t-il. Pas de Roberto De Zerbi donc.