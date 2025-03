«Il change de galaxie», un crack avec Dembélé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, la France accueille la Croatie au Stade de France pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. Alors que son équipe a pris l’eau à l’aller, Didier Deschamps devrait procéder à de nombreux changements dans son onze de départ. Michael Olise, qui plaît beaucoup au sélectionneur, devrait être titularisé aux côtés d’Ousmane Dembélé en attaque.

Jeudi soir à Split, l’équipe de France a proposé une prestation catastrophique face à la Croatie à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Nations (2-0). Forcément, cette rencontre n’a pas plu à Didier Deschamps, qui compte changer des joueurs dans son onze de départ.

Ça va bouger dans le onze des Bleus

« Oui, il y aura des changements. Mais pas forcément aux postes où vous pensez que je vais le faire », a confirmé le sélectionneur français ce samedi après-midi en conférence de presse. Selon les dernières informations divulguées par RMC, Dayot Upamecano devrait remplacer Ibrahima Konaté en défense. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Manu Koné vont remplacer Adrien Rabiot blessé, et Mattéo Guendouzi. En attaque, le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé devrait être reconduit, mais cette fois-ci accompagné de Michael Olise en lieu et place de Randal Kolo Muani.

Olise va accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé

Une belle occasion de se démarquer au Stade de France pour le phénomène du Bayern Munich. Interrogé à son sujet, Didier Deschamps a affirmé qu'Olise était entré dans une autre dimension après son transfert l’été dernier. « Les joueurs peuvent avoir des personnalités différentes. C'est à moi de m'adapter, en les connaissant bien humainement. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. Parfois, ça demande un peu de temps. Si vous prenez l'exemple d'Upamecano aujourd'hui et ce qu'il était avant la Coupe du monde, c'était plutôt compliqué. C'est son mérite. Mais à travers la confiance et les échanges... Michael a une progression vertigineuse. Avec son club aussi. Il change complètement de galaxie. Il est appelé régulièrement parce que je le vois faire de très bonnes choses avec son club », a confié le sélectionneur.