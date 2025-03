Transfert - PSG : Le remplaçant de Mbappé lâche une grande annonce !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 70M€ pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Alors qu'il a récupéré le numéro 7 de Kylian Mbappé à Paris, l'attaquant norvégien s'est totalement enflammé pour son transfert, ne regrettant pas du tout son choix.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid l'été dernier. Si personne n'a récupéré son numéro 7 en début de saison, Khvicha Kvaratskhelia en a hérité au mois de janvier.

PSG : Kvaratskhelia a récupéré le numéro 7 de Mbappé

Désireux de renforcer son attaque, le PSG s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato hivernal. Pour faire plier la direction du Napoli, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 70M€. Arrivé au PSG depuis un peu plus de deux mois, Khvicha Kvaratskhelia est un homme comblé aujourd'hui.

«Je suis très heureux au PSG»

« Je suis très heureux au PSG et, bien sûr, en équipe nationale géorgienne. Là où on est traité avec respect, on a envie de donner le meilleur de nous-même. (...) L'Italie m'a accueilli chaleureusement et j'y ai passé trois belles années », a déclaré Khvicha Kvaratskhelia, présent en conférence de presse avec la Géorgie ce samedi.