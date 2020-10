Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste chaude s'éloigne de Paris...

Publié le 2 octobre 2020 à 15h45 par A.M.

Toujours en quête de renforts d'ici lundi soir, le PSG espère toujours faire venir Tiémoué Bakayoko, mais cette piste semble s'envoler à son tour.

D'ici lundi soir, Thomas Tuchel attend désespérément des recrues. « On va faire le plus possible, on ne va jamais accepter les excuses, mais on va se confronter avec la réalité. On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite. On doit combattre avec des équipes très fortes sur le mercato. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Mais le temps presse, et visiblement, les choses n'avancent pas dans le bon sens, notamment dans les dossiers les plus chauds.

Bakayoko s'éloigne à son tour