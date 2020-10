Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel met une énorme pression sur Leonardo !

Publié le 2 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas manqué de mettre la pression sur Leonardo alors que le mercato fermera ses portes lundi soir.

A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain attend toujours des renforts. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel n'hésite pas à affirmer que son effectif s'est affaibli : « Oui c’est sûr, c’est la réalité. c’est absolument nécessaire de dire ça. Pour le moment, on n’a pas les mêmes qualités. Ça ne veut pas dire que je vais perdre tous les matches. On va faire le plus possible, on ne va jamais accepter les excuses, mais on va se confronter avec la réalité. On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite. On doit combattre avec des équipes très fortes sur le mercato. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre . »

Tuchel est très inquiet