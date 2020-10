Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne pouvait rien faire pour Lucas Hernandez !

Publié le 2 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez assure toutefois qu'il n'a jamais pensé à quitter le Bayern Munich.

Cet été, Leonardo a multiplié les pistes afin de renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain dans des secteurs bien précis. C'est ainsi que le PSG a exploré la piste menant à Lucas Hernandez, capable d'évoluer en défense centrale, mais également au poste de latéral gauche. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a vécu une première saison compliquée au Bayern Munich qui avait lâche 80M€ il y a un an pour le recruter. Malgré tout, le Champion du monde assure qu'il n'a jamais pensé à un départ.

Lucas Hernandez ne voulait pas quitter le Bayern