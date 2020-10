Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à faire un joli cadeau à Leonardo ?

Publié le 2 octobre 2020 à 0h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à Dele Alli, le cas de l'international anglais ferait débat au sein de Tottenham. Si José Mourinho serait ouvert au départ de son joueur, Daniel Levy souhaiterait au contraire le conserver.

À cinq jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG se montre très discret malgré ses besoins. Leonardo cherche notamment un défenseur, un milieu et un attaquant, mais semble en difficulté. Pourtant, les pistes ne manquent pas, et l'Italo-brésilien pourrait cette fois-ci trouver son bonheur en Premier League, lui qui scrute habituellement en Serie A pour se renforcer. Alors que Tiémoué Bakayoko est l'une de ses priorités pour l'entrejeu, Dele Alli aurait également les faveurs de Leonardo. Selon les informations de RMC divulguées lundi, les contacts entre le PSG et Tottenham seraient toujours en cours pour l'international anglais, mais le cas du joueur ferait débat chez les Spurs .

Mourinho envisage de prêter Dele Alli, pas Levy