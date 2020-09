Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en préparation pour Leonardo ? La réponse !

Publié le 30 septembre 2020 à 13h45 par A.C.

En cette fin de mercato, Leonardo pourrait surprendre tout le monde et s’attacher les services d’une star de Premier League.

Il reste plusieurs chantiers à régler pour Leonardo, avant le terme du mercato. Les dossiers principaux concernent la défense centrale, le milieu et l’attaque. En effet, si le Paris Saint-Germain a levé l’option d’achat de Mauro Icardi, ce dernier est actuellement la seule option pour Thomas Tuchel, depuis les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. Ainsi, Leonardo pourrait prendre tout le monde de court... avec Dele Alli ! Ces derniers jours, plusieurs sources évoquent en effet un intérêt prononcé du PSG pour la star de Tottenham, plus vraiment en odeur de sainteté avec José Mourinho.

Paris, une piste sérieuse pour Dele Alli