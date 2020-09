Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de conclure un autre départ !

Publié le 30 septembre 2020 à 10h15 par La rédaction

N’entrant pas dans les plans du PSG à court terme, Garissone Innocent est sur le point de quitter le PSG et d’être prêté en Ligue 2 afin d’acquérir plus de temps de jeu.

A moins d’une semaine de la fin du mercato estival, le PSG peine toujours à concrétiser ses dernières cibles, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Si la priorité semble la succession de Thiago Silva, les pistes se multiplient (Rudiger, Diakhaby), mais aucune ne semble proche de se conclure. En parallèle, Leonardo continue de se séparer des indésirables, notamment en ce qui concerne les gardiens. Le mercato des gardiens au PSG aura en effet rarement été aussi animé. Après les départs d’Alphonse Areola et de Marcin Bulka respectivement en prêt à Fulham et Carthagène ainsi que les recrutements de Sergio Rico et Alexandre Letellier, Leonardo devrait enregistrer un nouveau départ, avec celui de Garisonne Innocent. Actuel quatrième dans la hiérarchie des gardiens parisiens, Innocent devrait s’aguerrir en Ligue 2.

Garissone Innocent vers Caen