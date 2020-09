Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de pouce inattendu pour Leonardo sur le marché ?

Publié le 30 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG serait sur les rangs dans la course à la signature de Dele Alli et témoignerait d’un coup de main surprenant de la part de son ancien latéral et actuel coéquipier de l’Anglais à Tottenham en la personne de Serge Aurier.

À l’affût des bonnes affaires sur le marché, Leonardo suivrait avec attention l’évolution de Dele Alli, une nouvelle fois écarté par José Mourinho du groupe qui a affronté Chelsea en Carabao Cup mardi soir, depuis que l’international anglais aurait été proposé au directeur sportif du PSG selon la presse anglaise. À quelques jours de la clôture du mercato, Dele Alli pourrait être l’une des surprises de Leonardo. Et un ancien du PSG lui faciliterait la tâche.

Serge Aurier joue les intermédiaires dans le dossier Dele Alli