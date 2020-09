Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de main de Serge Aurier pour ce gros coup de Leonardo ?

Publié le 29 septembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Ancien joueur du PSG où il n’a pas manqué de se faire remarquer sur les terrains comme en dehors, Serge Aurier aurait discuté avec Dele Alli du club de la capitale où l’international anglais est annoncé depuis plusieurs jours.

Et si Dele Alli était le gros coup du mercato parisien ? Depuis l’ouverture du marché, seuls Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier sont venus renforcer le club de la capitale. Directeur sportif du PSG, Leonardo semble être attentif aux jolis coups faisables du côté de la Premier League. En atteste l’axe Chelsea-Paris qui est en train de se consolider avec les pistes Jorginho, Antonio Rüdiger ou encore Tiémoué Bakayoko. Toujours à Londres, mais un peu plus au nord, le PSG se pencherait sur le dossier Dele Alli après que les services de l’international anglais de 24 ans aient été proposés à Leonardo. Un prêt serait privilégié pour Alli qui ne semble plus avoir les faveurs de José Mourinho. Malgré ses récents propos, l’entraîneur de Tottenham a une nouvelle fois écarté Dele Alli de la liste de la rencontre entre Chelsea et les Spurs en Carabao Cup ce mardi soir.

Une discussion décisive entre Dele Alli et Serge Aurier