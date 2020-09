Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a pas lâché le morceau pour Dele Alli !

Publié le 28 septembre 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 28 septembre 2020 à 20h17

À une semaine de la fin du mercato, Leonardo accélère pour boucler l'arrivée de plusieurs renforts. Ainsi, le directeur du PSG travaillerait toujours sur le dossier Dele Alli, même si celui-ci ne sera pas simple à boucler.

On attendait de nombreuses recrues au PSG cet été, mais force est de constater que Leonardo est resté plutôt calme sur le marché jusqu'ici. Pourtant, l'Italo-brésilien multiplie les pistes pour boucler l'arrivée de plusieurs renforts avant le 5 octobre, et le directeur sportif du PSG s'intéresserait notamment à Dele Alli. L'international anglais ne semble pas entrer dans les plans de José Mourinho et cela ne devait pas s'améliorer avec le retour de Gareth Bale à Tottenham. Alors que la presse britannique indiquait dernièrement que le PSG devrait se retirer des discussions pour Dele Alli, Canal+ a annoncé le contraire ce dimanche, et la tendance se confirme.

Leonardo ne lâche pas Dele Alli