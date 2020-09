Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Dele Alli repart de plus belle !

Publié le 27 septembre 2020 à 19h15 par Th.B.

En quête de renforts d’ici la fin du mercato, Leonardo penserait toujours à Dele Alli. Bien qu’un accord ne serait pas encore d’actualité, le PSG ferait de l’Anglais un dossier sérieux.

Bien que José Mourinho ait confié compter sur Dele Alli cette saison, son départ n’est clairement pas à écarter alors que l’international anglais n’a pas été retenu par The Special One pour la réception de Newcastle ce dimanche (1-0). À 24 ans, Alli semble donc être sur le départ en coulisse. Une situation qui n’a pas échappé au PSG à en croire plusieurs médias. Et le dossier serait toujours d’actualité malgré les propos de José Mourinho à Paris.

Le dossier Alli serait bien d’actualité à Paris !