OM : Valbuena règle ses comptes avec le clan Rabiot !

Amadou Diawara

Le 16 mars, Adrien Rabiot et ses parents se sont fait insulter au Parc des Princes, et ce, lors du Classique entre le PSG et l'OM. Alors que Mathieu Valbuena a été pris en grippe par les supporters marseillais il y a quelques années, Véronique Rabiot a refusé de condamner ces agissements. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le principal intéressé.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l'OM l'été dernier. Révoltés par ce choix, plusieurs supporters parisiens s'en sont pris au joueur et à sa famille lors du Classique du 16 mars au Parc des Princes. En effet, Adrien Rabiot et ses parents ont été victimes d'insultes en plein match.

Valbuena recadre Véronique Rabiot

Lors d'un entretien accordé à Complément d'enquête sur France 2, Véronique Rabiot a été questionné sur les retrouvailles entre Mathieu Valbuena et l'OM. Alors qu'il évoluait avec l'OL, l'ancien milieu offensif de l'équipe de France a vu les supporters marseillais pendre une marionnette à son effigie dans l'enceinte du Vélodrome. Toutefois, la mère d'Adrien Rabiot a refusé de condamner l'attitude de ces fans de l'OM. « Ah ouais, non mais là vous exagérez... Non, je ne peux pas répondre à ça. On parle du PSG! Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l'OM, enfin quand même! On ne parle pas d'autre chose. On parle du PSG, de la façon dont il se comporte, des banderoles et pas d'autre chose! », s'est-elle emportée.

«Assume les questions ou tu te tais»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Mathieu Valbuena a regretté la réaction de Véronique Rabiot. « Je condamne fermement les événements qu'il y a eu avec Adrien Rabiot. J'envoie tout mon soutien à lui et à sa famille, parce qu'on n'insulte pas les mamans et encore moins les morts. Mais ce qui m'a surpris un petit peu hier (jeudi), c'est qu'elle (Véronique Rabiot) a balayé un peu d'un revers de main quand on lui parlé de mon retour à l'OM, au lieu de condamner. Ça s'est passé à Marseille, mais ça peut se passer n'importe où en France. Vous savez tous l'amour que j'ai pour l'OM, et ce sera le cas jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu fais une interview à ce genre de média, tu réponds, et tu peux aussi condamner cette statue pendue pour que ça ne se reproduise pas dans le futur, ce n'est pas se mettre l'OM ou ses supporters à dos. (...) Elle s'occupe des intérêts d'Adrien Rabiot depuis des années, donc elle a de la visibilité. On a aussi insulté ma maman, et pour autant, elle n'est pas connue. Tu sais très bien dans quel média tu vas. Tu sais qu'on va te poser des questions. Assume les questions ou tu te tais », a pesté l'ancien pensionnaire de l'OM et de l'OL.