Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir un coup à jouer avec Olivier Giroud !

Publié le 27 septembre 2020 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est en quête d’un nouvel attaquant destiné à seconder Mauro Icardi, le club de la capitale se serait vu proposer les services d’Olivier Giroud.

Le PSG et Chelsea sont fréquemment associés au cours de ce mercato estival. Et pour cause, après que Thiago Silva ait quitté le club de la capitale pour rejoindre les Blues en août dernier, les pensionnaires du Parc des Princes sont annoncés sur les traces de trois joueurs de l’écurie londonienne. Tiémoué Bakayoko, piste qui séduit grandement Leonardo comme le10sport.com vous l’a révélé, Antonio Rudiger et Jorginho sont effectivement cités sur les tablettes du PSG, qui souhaite se renforcer au milieu, en défense et en attaque d’ici à la fin de la fenêtre estivale des transferts le 5 octobre prochain. Et maintenant, un quatrième joueur vient voir son nom être associé aux champions en titre de Ligue 1, à savoir Olivier Giroud.

Leonardo aurait pris acte de la proposition !