EXCLU - Mercato - PSG : Bakayoko ne fait pas l’unanimité

Publié le 24 septembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Tiémoué Bakayoko fait partie des pistes étudiées par le PSG. Mais le milieu de terrain de Chelsea ne plaît pas à tout le monde côté parisien.

Après avoir refusé le PSG au dépend de Chelsea en 2017, Tiémoué Bakayoko pourrait finalement rejoindre Paris trois ans plus tard. Le milieu de terrain français est en effet sur les tablettes parisiennes, en excellente position pour devenir l’une des recrues de Leonardo. Mais ce dossier n’est pas aussi fluide qu’il n’y parait. En effet, le nom de Bakayoko est une piste de « longue date » travaillée principalement par Leonardo. Le 16 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Paris pensait à l’ancien monégasque, avec la volonté de se faire prêter le joueur de Chelsea, qui n’entre pas dans les plans de Frank Lampard. Cinq mois plus tard, le PSG est toujours là, sans que rien ne soit signé. Une attente extrêmement longue, qui a plusieurs explications.

Paris espère mieux, Leonardo le garde sous le coude

Tiémoué Bakayoko est tout d’abord et avant tout une piste de Leonardo. Toutefois, le Brésilien est l’un des rares, à Paris, à rouler pour la possible signature du Français. Au sein de l’état-major parisien, comme aux yeux de Thomas Tuchel, le profil de Bakayoko ne suscite pas vraiment l’adhésion. Clairement, le PSG continue ses recherches et si Leonardo maintien en vie cette piste, c’est pour avoir un plan de secours en fin de mercato. Une signature simple à boucler puisqu’il s’agirait d’un prêt, assortie d’une option d’achat à définir. De son côté, le joueur est motivé pour venir et n’attend que le feu vert de Paris. Il est aussi motivé à l’idée de retourner au Milan AC, l’autre piste chaude de son clan. A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout est possible. Mais pour le PSG continue clairement son travail de recherche pour un autre profil.