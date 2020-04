Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG pense à Tiémoué Bakayoko !

Publié le 16 avril 2020 à 12h30 par Alexis Bernard

Déjà présent sur les tablettes du PSG depuis son ascension avec Monaco, Tiémoué Bakayoko intéresse toujours Paris. Des discussions sont en cours pour la saison prochaine !

Au cœur de l’extraordinaire saison de l’AS Monaco, championne de France en 2017, le Rocher a vu exploser plusieurs talents sous les ordres de Leonardo Jardim. Et Tiémoué Bakayoko en faisant clairement partie. Dans l’entrejeu monégasque, le puissant milieu de terrain a su exploser sur la scène française et européenne, pour ensuite décrocher un grand transfert vers Chelsea. S’il n’a pas encore réussi à confirmer toute l’étendue de son talent, il a signé une belle saison en prêt avec le Milan AC (2018-2019, 42 matchs) et un autre exercice (2019-2020), toujours en prêt, avec Monaco, assez discret.

Leonardo songe à Bakayoko

A 25 ans, Tiémoué Bakayoko ne semble pas dans les plans de Chelsea et l’été qui arrive sera certainement celui d’un transfert ou d’un nouveau prêt. Dans cette perspective, un club français songe à le récupérer : le PSG. Selon nos informations exclusives, Leonardo serait en effet intéressé par le profil de l’international français. Des discussions auraient déjà eu lieu entre Paris et ses représentants afin d’évoquer le sujet d’une éventuelle venue. Pour rappel, c’est le Brésilien qui l’a fait venir au Milan AC pour la saison 2018-2019…



Comme il l’a déjà révélé par le passé, Tiémoué Bakayoko a déjà eu l’opportunité de rejoindre Paris, sa ville natale. S’il a finalement opté pour l’Angleterre et Chelsea, il pourrait avoir une seconde chance dans les semaines à venir. Paris est en effet à la recherche de nouveaux profils au milieu du terrain. Des changements sont à prévoir dans l’effectif en place et dans le secteur de l’entrejeu. Des garçons comme Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes ont un avenir incertain.