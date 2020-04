Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ de Leonardo chamboulé par un club de Ligue 1 ?

Publié le 16 avril 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris saint-Germain pourraient voir un club de Ligue 1 leur mettre des bâtons dans les roues.

Leonardo a flairé le bon coup. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain suivrait e près la situation de Dries Mertens. Le 8 avril dernier, nous vous révélions que le Belge a décidé de prolonger au Napoli. La presse italienne annonce toutefois que tout est actuellement bloqué pour Mertens, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle. Cela pourrait donc être une occasion pour le PSG... mais également pour les autres clubs intéressés par l’attaquant napolitain !

Mertens, le nouveau petit prince du Rocher ?