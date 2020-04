Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le temps joue en faveur de Leonardo pour ce coup à 0€ !

Publié le 15 avril 2020 à 20h45 par A.C.

La prolongation de Dries Mertens, suivi notamment par le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Inter, serait actuellement au point mort.

Un joueur du talent de Dries Mertens, en fin de contrat, intéresse forcément les plus grands clubs au monde. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où Leonardo a forcément flairé le bon coup, mais également de l’AS Monaco ou encore de l’Inter. Selon nos informations, Mertens va prolonger son contrat avec le Napoli, club qu’il a rejoint en 2013 en provenance du PSV Eindhoven.

La prolongation de Mertens n’avance pas