Mercato - PSG : Leonardo a laissé filer un crack de 15 ans !

Publié le 15 avril 2020 à 20h15 par La rédaction

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football bulgare, Nikola Iliev (15 ans) va s'engager avec l'Inter Milan. Mais son agent assure que le PSG, entre autres, s'était également positionné pour récupérer le jeune milieu offensif.

Toujours en quête de renforts prometteurs pour le futur, le Paris Saint-Germain prospecte aux quatre coins du monde afin de dénicher les talents de demain. Mais la concurrence est parfois féroce sur certains dossier, à l'image de celui concernant Nikola Iliev. Milieu offensif de 15 ans évoluant avec le U19 du Botev Plovdiv, le jeune bulgare était très sollicité sur le marché afin d'opter pour l'Inter Milan qu'il rejoindra l'été prochain. Et à en croire son agent, Kaloyan Ivanov, Nikola Iliev était notamment dans le viseur du PSG. Mais le prometteur bulgare a opté pour les Nerazzurri .

Leonardo a tenté le coup pour Nikola Iliev