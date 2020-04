Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane s’invite à la fête dans ce dossier à 0€ !

Publié le 14 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Le PSG serait certes déjà à la lutte avec des cadors anglais et italiens dans l’opération Dries Mertens. Le Real Madrid pourrait pimenter ce dossier. Explications.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 avril dernier, le PSG est sur les rangs pour gratuitement accueillir Dries Mertens cet été, moment où son contrat arrivera à expiration avec le Napoli. Cependant, on vous dévoilait en outre qu’une prolongation de contrat est dans les tuyaux et en bonne voie pour que l’international appose sa signature sur le bail en question prochainement. Ce qui n’empêche la presse de divulguer des rumeurs de départ pour le Belge. À ce jour, en plus de l’AS Monaco, de l’Inter et de Chelsea, clubs dont on vous révélait l’intérêt pour Mertens, des équipes comme Manchester United ou encore Arsenal auraient rejoint la course à la signature de Mertens. Mais un nouveau concurrent de taille se mettrait en travers du chemin de Leonardo pour le milieu offensif du Napoli.

Le Real Madrid aussi dans le coup pour Mertens ?