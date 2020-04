Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer pour une piste à 0€ !

Publié le 13 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Pisté par Leonardo, étant libre de tout contrat cet été si sa situation restait inchangée d’ici-là, Dries Mertens pourrait bien rejoindre le PSG. Le Belge se poserait des questions quant à son avenir au Napoli.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 avril, le PSG fait partie intégrante de la longue liste des clubs intéressés par Dries Mertens, mais devrait se frotter à l’AS Monaco, Chelsea ou encore l’Inter. On vous dévoilait en outre que le Belge est proche d’apposer sa signature sur un nouveau contrat pour prolonger le sien expirant à la fin de la saison. Cependant, la situation aurait changé depuis, et rien n’indiquerait que son avenir se dessinerait du côté du Napoli, club dans lequel il évolue depuis 2013.

Mertens finalement disponible sur le marché ?