Mercato - PSG : Coup de froid pour Mauro Icardi ?

Publié le 12 avril 2020 à 11h15 par A.C.

L’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, semble des plus incertains.

Mauro Icardi est à un tournant de sa carrière. Soit Leonardo décide de lever l’option d’achat présente dans son contrat, soit l’Argentin retournera à l’Inter, au terme de son prêt. La possibilité de voir le Paris Saint-Germain payer cette option devient de plus en plus mince et Icardi pourrait donc retrouver le nord de l’Italie. Au sein de l’Inter personne ne voudrait le voir revenir et donc, l'Argentin pourrait une nouvelle fois être mis sur le marché...

La Juventus n’aurait pas encore décidé pour Icardi