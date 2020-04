Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi pourrait débloquer un vieux dossier de Leonardo !

Publié le 11 avril 2020 à 22h45 par B.C.

Cet été, Mauro Icardi n'est pas assuré de rester au PSG puisqu'il envisagerait un retour en Italie. Leonardo pourrait alors se servir de ses envies d'ailleurs pour régler la succession de Layvin Kurzawa...

Récupéré dans les derniers instants du mercato estival par Leonardo, Mauro Icardi s'est rapidement imposé au PSG. L'Argentin a profité des pépins physiques d'Edinson Cavani pour devenir titulaire sur le front de l'attaque, mais ses derniers mois ont été compliqués pour lui. En effet, Mauro Icardi n'entretiendrait pas d'excellentes relations avec Thomas Tuchel et a peu joué avant l'interruption des compétitions due à l'épidémie de coronavirus. Ce qui pourrait l'inciter à partir, lui qui n'écarterait pas l'idée de retourner en Italie. De quoi faire les affaires de la Juventus, qui surveillerait de près la situation de Mauro Icardi.

La Juve n'écarte pas la possibilité de lâcher Alex Sandro pour Mauro Icardi