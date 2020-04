Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie de l’Inter sur l’avenir d’Icardi...

Publié le 11 avril 2020 à 8h45 par A.C.

Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Mauro Icardi.

De plus en plus d’interrogations entourent l’avenir de Mauro Icardi. Prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, l’attaquant semble avoir la nostalgie de l’Italie. Ainsi, alors que Leonardo pourrait décider de le garder au PSG, grâce à l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€, le joueur devrait compliquer la tâche. La presse italienne a en effet récemment assuré qu’Icardi aurait l’intention de contrecarrer les plans du PSG et ainsi repartir à l’Inter à la fin de son prêt, où il ne semble toutefois plus être le bienvenu.

« Nous n’avons pas parlé d’Icardi avec le PSG, mais... »