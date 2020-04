Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Andoni Zubizarreta sur le départ ? La réponse

Publié le 11 avril 2020 à 8h30 par T.M.

Ces derniers mois, il a souvent été question d’un départ d’Andoni Zubizarreta à l’OM. Le directeur sportif pourrait toutefois pouvoir souffler un peu à ce sujet...

Arrivé en 2016 à la tête de l’OM, Frank McCourt s’est notamment entouré d’Andoni Zubizarreta. Arrivé au poste de directeur sportif, l’Espagnol était censé apporté toute son expérience et surtout son réseau pour dénicher des talents et les amener sur la Canebière. Problème, aujourd’hui, son bilan n’est pas vraiment flatteur et dernièrement, Zubizarreta a même assisté à l’arrivée de Paul Aldridge. Ce dernier pourrait notamment le court-circuiter en favorisant les ventes en Premier League. De quoi rapprocher l’Espagnol d’un départ ?

Zubizarreta en danger ?