Mercato - OM : Paul Aldridge va sauver Frank McCourt !

Publié le 11 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé il y a quelques semaines pour épauler Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge est déjà au travail en coulisses puisqu'il tente de placer plusieurs joueurs en Premier League. Et les premières pistes commencent à devenir concrètes.

Face à l'incapacité d'Andoni Zubizarreta de mener un large dégraissage qui lui avait été réclamé par Frank McCourt afin d'assainir les finances de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a décidé d'attirer Paul Aldridge à ses côtés et d'en faire son conseiller. L'objectif est simple, le dirigeant anglais doit activer ses réseaux en Premier League afin de vendre plusieurs joueurs sur le marché le plus riche en Europe. Et il n'a pas tardé à se mettre en action comme l'explique Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport . « Ce que je peux affirmer aujourd’hui c’est que Paul Aldridge, le conseillé de Jacques Henri Eyraud s’active du côté de l’Angleterre pour trouver un club à Maxime Lopez car l’OM veut vendre certain joueurs et il en fait partie », assure-t-il au micro de l' After Foot alors que le Birmingham Mail évoquait récemment une possible offre de 11M€ d'Aston Villa.

Déjà plusieurs piste en Angleterre pour les joueurs de l'OM