Mercato - OM : Un joueur de Villas-Boas est poussé vers la sortie !

Publié le 10 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM se retrouve contraint de vendre plusieurs joueurs l’été prochain, Maxime Lopez serait en première ligne et Paul Aldridge se pencherait sérieusement sur son départ.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se trouve dans une situation financière délicate et devrait impérativement vendre un ou plusieurs de ses joueurs lors du prochain mercato estival pour échapper à une sanction du fair-play financier. Paul Aldridge, un dirigeant anglais reconnu pour ses réseaux en Premier League, et d’ailleurs été attiré à cet effet par Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM. Et il aurait déjà identifié un premier départ à régler…

Lopez devrait quitter l’OM