Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge s'active pour boucler un dossier à 11M€ !

Publié le 9 avril 2020 à 23h30 par A.M.

Arrivé il y a quelques semaines pour faire profiter à l'OM de ses réseaux en Angleterre, Paul Aldridge est déjà au travail en coulisse pour tenter de boucler certaines ventes. Et Maxime Lopez pourrait être le premier coup du dirigeant anglais.

Présentant un déficit proche de 91M€, l'Olympique de Marseille va devoir équilibrer ses comptes. Et pour cela, il n'y a pas d'autres choix que de vendre des joueurs. En effet, malgré l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions dans le cadre du fair-play financier compte tenu de la crise actuelle, l'OM ne pourra pas dépenser sans compter. Et pour parvenir à renflouer ses caisses, le club phocéen compte notamment sur Paul Aldridge. Arrivé il y a quelques semaines au sein de la direction marseillaise, il est chargé d'activité ses importants réseaux en Angleterre afin de trouver des potentiels clubs acquéreurs en Premier League pour les joueurs de l'OM. Il faut dire que jusque-là, Andoni Zubizarreta n'a pas réussi le dégraissage attendu par Frank McCourt. Il fallait donc agir afin de profiter du marché anglais. Et Paul Aldridge est déjà en action.

Aldridge cherche une porte de sortie à Lopez en Angleterre