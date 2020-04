Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat implacable sur l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 9 avril 2020 à 22h15 par J.-G.D.

Interrogé sur les rumeurs envoyant Neymar et Kylian Mbappé loin du PSG (Real Madrid ? Barcelone ?), Pablo Sarabia avoue que ses deux coéquipiers commencent à saturer.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les nouvelles sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, les médias multiplient les révélations sur un éventuel départ des deux stars du PSG au terme de la saison. L’international tricolore serait ainsi considéré comme l’une des priorités du Real Madrid, alors que le Barça tenterait toujours de rapatrier le Brésilien en Catalogne, grâce à un éventuel échange avec Antoine Griezmann. Le futur de Neymar et Mbappé alimentent les rumeurs, mais ces derniers seraient blasés selon les propos de Pablo Sarabia.

«Neymar et Mbappé sont fatigués de toutes ces rumeurs»