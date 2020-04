Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le duel entre Zidane et Zubizarreta se confirme pour ce buteur !

Publié le 9 avril 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’Alexander Sörloth serait dans le viseur du Real Madrid, l’Olympique de Marseille figurerait bien parmi les clubs également intéressés par le joueur de Trabzonspor.

Envoyé en prêt en Turquie par Crystal Palace, Alexander Sörloth réalise d’excellentes performances sous la tunique de Trabzonspor. Auteur de 21 buts après avoir pris part à 30 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien de 24 ans réalise des prouesses cette saison et aurait ainsi attiré l’œil de nombreuses écuries, à commencer par celui du Real Madrid. Dans le même temps, FootMercato a annoncé ces derniers jours que l’OM avait aussi coché le nom d’Alexander Sörloth pour se renforcer offensivement la saison prochaine, et cette information tendrait à se confirmer d’après les derniers échos venus d’Espagne.

L’OM serait bien intéressé par Alexander Sörloth !