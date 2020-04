Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Il est grand temps pour lui de débarrasser le plancher !

Publié le 9 avril 2020 à 17h00 par La rédaction

Gareth Bale est devenu plus qu’indésirable au Real Madrid. Et Zinedine Zidane, qui souhaite installer une nouvelle génération, a besoin d’un départ pour reconstruire.

L’heure du départ a plus que sonné pour Gareth Bale, mais ce dernier continue de faire la sourde oreille. Indésirable au Real Madrid depuis le retour de Zinedine Zidane, l’international gallois se la coule douce, préférant jouer au golf à Madrid plutôt que de trouver un nouveau club dans lequel il pourra rejouer au football à un rythme normal. Une décision qui a le don d’agacer son club et ses supporters, et que Bale pourrait bien revoir cet été.

Une nouvelle génération arrive

Depuis le début de saison, Zidane compte beaucoup sur des joueurs comme Rodrygo ou encore Vinicius Junior. La nouvelle génération brésilienne est pleine de promesses, et Zizou l’a compris, puisque ces derniers jouent beaucoup, et encore plus depuis la blessure d’Eden Hazard. Cependant, Zizou cible encore d’autres joueurs offensifs, jeunes eux aussi, qui poussent vers le départ Gareth Bale. Kylian Mbappé est évidemment le nom numéro 1 qui revient, et une arrivée de l’international français passera pas un départ de l’international gallois. Cependant, et ce même s’il dispose toujours d’une belle cote en Angleterre, difficile d’imaginer Gareth Bale quitter aussi facilement un club où son salaire est mirobolant, puisque son salaire devrait baisser en cas de départ. La balle est dans son camp…