Mercato - Real Madrid : Un très joli chèque pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 9 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Sur la piste d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid pourrait lancer une offensive en direction du Stade Rennais.

Un transfert d’Eduardo Camavinga se précise du côté du Real Madrid. Très courtisée sur le marché des transferts pour l’été prochain, la jeune pépite du Stade Rennais pourrait bien voir des offres arriver assez rapidement. Liverpool, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid sont très intéressés par le jeune milieu de terrain de 17 ans. Et Zidane en a fait une des priorités, lui qui cible 3 joueurs pour son milieu de terrain, et que deux d’entre eux sont des jeunes de notre chère Ligue 1.

Plus cher que Vinicius ?

Car oui, Zinedine Zidane possède un atout de taille pour faire venir Camavinga. Outre sa réputation internationale, qui date de sa carrière de joueur, ou encore de ses résultats sportifs au Real Madrid, c’est surtout sa confiance envers les jeunes qui rend la destination de Madrid de plus en plus probable pour le jeune Rennais. Et le Stade Rennais pourrait réaliser une très belle vente, puisque le Real Madrid semble vouloir proposer 50 millions d’euros pour le crack de Rennes, soit 5 millions d’euros de plus qu’un certain Vinicius Junior, arrivé de Flamengo contre 45 millions d’euros. Ainsi, Camavinga pourrait pousser vers la sortie des joueurs comme Toni Kroos, Isco ou encore Luka Modric… Et en cas d’échec sur cette piste, Zinedine Zidane semble vouloir se tourner vers le milieu français du LOSC, Boubakary Soumaré. Zidane aime décidément beaucoup notre Ligue 1…