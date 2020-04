Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland sort du silence sur son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 14h30 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland serait sur les tablettes du Real Madrid, l’entourage de l’attaquant norvégien s’est exprimé sur son avenir et a fixé ses priorités pour que le jeune prodige puisse continuer à progresser.

En quête d’un nouveau buteur après le flop du transfert de Luka Jovic lors du dernier mercato estival qui était appelé à prendre la succession de Karim Benzema, le Real Madrid aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland. À seulement 19 ans, le Norvégien a séduit toute l’Europe cette saison en enchainant les buts avec le RB Salzburg en première partie de saison, avant de se montrer tout autant prolifique avec le Borussia Dortmund qu’il a rejoint cet hiver avec 12 buts en 11 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Erling Braut Haaland aurait ainsi attiré l’oeil du Real Madrid, qui songerait à le recruter lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts en dépit du fait qu’il ait rejoint le club de la Ruhr il y a seulement six mois. Et si pour l’heure la volonté du joueur n’est pas connue, son entourage aurait d’ores et déjà fixé sa priorité pour son avenir.

« Haaland doit continuer de jouer pour progresser »