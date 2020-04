Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland pour se consoler de Mbappé ?

Publié le 9 avril 2020 à 1h00 par La rédaction

Faute de pouvoir signer Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid pourrait se jeter sur Erling Haaland.

Le Real Madrid va devoir se rendre à l’évidence. Il y a quelques jours, l’Equipe affirmait que Kylian Mbappé allait rester au PSG cet été, alors qu’un départ au Real Madrid était de plus en plus évoqué pour l’international français. Outre les reports de l’Euro et des Jeux Olympiques, c’est aussi les garanties sportives à Paris qui auraient motivé cette décision. Le Real Madrid va devoir se rendre à l’évidence : il faut lancer une autre piste offensive. Et Florentino Pérez l’aurait déjà trouvée…

Haaland au Real ?