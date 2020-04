Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho prêt à relancer le dossier Haaland ?

Publié le 8 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Auteur de 12 buts en seulement 736 minutes disputées avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est l’un des joueurs les plus convoités du moment. Pisté par le Real Madrid, la pépite norvégienne pourrait finalement rejoindre la Premier League...

Après d’excellente performances sous les couleurs du Red Bull Salzburg, Erling Haaland a rejoint le Borussia Dortmund l’hiver dernier. Le jeune attaquant norvégien n’aura pas mis beaucoup de temps à devenir un pilier de la ligne offensive du club de la Ruhr. Haaland a effectivement explosé et ses prestations auraient tapé dans l’œil de nombreux cadors européens. À la recherche d’un numéro 9, Zinedine Zidane en aurait fait une priorité pour épauler Karim Benzema au Real Madrid. Mais contre toute attente, José Mourinho aurait fait irruption dans le dossier !

Haaland vers Tottenham ?