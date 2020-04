Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait fixé pour Cristiano Ronaldo et De Ligt !

Publié le 8 avril 2020 à 11h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs sur un possible départ de Cristiano Ronaldo et Matthijs De Ligt émergent. Les deux joueurs sont liés au Real Madrid, mais Zidane n’aurait aucune chance pour les deux joueurs de la Juventus.

Le prochain mercato estival du Real Madrid s’annonce très mouvementé. Les dirigeants du club merengue auraient jeté leur dévolu sur de nombreux dossiers chauds du mercato comme celui de Jadon Sancho. De plus, de nombreux médias s’accordent à dire que Matthijs De Ligt pourrait jouer sous les couleurs de la Casa Blanca dès l’été prochain. Un deuxième joueur de la Juventus et pas des moindres, pourrait aussi être transféré au Real Madrid. Cristiano Ronaldo se rapprocherait en effet d’un retour sur ses terres. Les deux joueurs de la Juventus sont-ils sur le départ ? Réponse...

« Nous restons à la Juve ! »