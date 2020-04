Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Icardi ?

Publié le 8 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG dispose d'une option d'achat pour s'offrir définitivement Mauro Icardi contre un chèque de 70M€, les informations concernant ce dossier ne cessent d'évoluer. Ces dernières heures la presse italienne annonce que Leonardo souhaiterait finalement s'offrir définitivement l'Argentin. Mais que doit réellement faire le directeur sportif parisien ?

Tout avait si bien commencé pour Mauro Icardi. Dans les dernières heures du précédent mercato estival, Leonardo avait effectivement flairé le bon coup. Conscient des difficultés de l'Argentin, en froid avec la direction de l'Inter Milan, le directeur sportif du PSG a ainsi obtenu le prêt avec option d'achat du natif de Rosario. Et ce dernier n'a pas perdu de temps pour prendre ses marques. Auteur d'une première partie de saison remarquable, Mauro Icardi s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein des quatre fantastiques alignés sur le front de l'attaque parisienne par Thomas Tuchel. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé et Neymar a rapidement été soulignée à tel point qu'il ne faisait plus aucun doute que l'Argentin serait le successeur d'Edinson Cavani dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison. Fin 2019, personne ne doutait du fait que le PSG lèverait son option d'achat. Toutefois, tout a changé depuis le début de l'année 2020. Mauro Icardi a perdu sa place de titulaire et aurait très mal vécu le fait de pas disputer la moindre minute lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund. Sa relation avec Thomas Tuchel s'est fragilisée à tel point qu'un retour en Italie était devenu évident en fin de saison. Mais le Corriere dello Sport relance une nouvelle fois ce dossier ce mardi en révélant que le PSG s'apprête finalement à lâcher les 70M€ correspondants à l'option d'achat de Mauro Icardi. Mais est-ce la bonne solution ?

Icardi dans le flou pour son avenir