Mercato - PSG : Un danger toujours présent dans le dossier Icardi ?

Publié le 8 avril 2020 à 10h45 par A.M.

Bien que la presse italienne assure que le PSG compte lever l'option d'achat pour Mauro Icardi, en Serie A, la Juventus n'aurait pas totalement renoncée à l'idée d'attirer l'attaquant argentin.

Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, Mauro Icardi est dans le flou pour son avenir. Certes, le Paris Saint-Germain dispose d'une option d'achat estimée à 70M€ pour l'attaquant argentin, mais pour le moment, difficile de savoir si Leonardo la lèvera. En effet, auteur d'une première partie de saison très convaincante, Mauro Icardi a d'abord été présenté comme l'avant-centre du PSG sur le long terme et au début de l'année 2020, il ne faisait aucun doute que le club de la capitale allait s'offrir le natif de Rosario de manière définitive. Toutefois, ce dernier a perdu sa place de titulaire et sa relation avec Thomas Tuchel s'est fragilisée. Au point que l'avenir de Mauro Icardi soit complètement remis en cause. Mais ce dossier n'est plus à un rebondissement près, et le Corriere dello Sport , ce mardi, relance encore une fois l'avenir de l'Argentin, assurant que le PSG paiera bien les 70M€ correspondants à l'option d'achat de Mauro Icardi.

La Juve n'oublie par Icardi