Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme retournement de situation pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 7 avril 2020 à 11h15 par T.M.

Dernièrement, on annonçait que Mauro Icardi allait quitter le PSG à la fin de la saison. Visiblement, un nouveau rebondissement serait à noter pour l’Argentin.

Actuellement, Mauro Icardi n’est que prêté par l’Inter Milan au PSG. Et alors que Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ pour conserver l’Argentin, le flou règne concernant son avenir. En effet, ces dernières semaines, de l’autre côté des Alpes, on expliquait qu’Icardi voulait revenir en Italie, de quoi donner des idées à la Juventus. Et alors que l’opération semblait bien engagée, il y aurait eu de nouveaux rebondissements à en croire les dernières informations du Corriere dello Sport .

Un avenir... au PSG ?

Et selon le média italien, c’est finalement au PSG que Mauro Icardi pourrait jouer la saison prochaine. En effet, après quelques doutes, Leonardo aurait finalement décidé de bien lever l’option d’achat du natif de Rosario. Alors que Thomas Tuchel ne devrait pas rester au PSG, cela rendrait possible le fait de voir Icardi rester du côté du Parc de Princes. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui compte sur Icardi pour la succession d’Edinson Cavani.