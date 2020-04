Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de théâtre envisageable pour l'avenir de Messi !

Publié le 7 avril 2020 à 11h00 par B.C.

Dernièrement, plusieurs personnes proches de l'Inter ont affiché leur rêve de voir Lionel Messi débarquer à Milan. Une opération qui est réalisable sur le plan économique. Explications.

Alors que l'avenir de Lionel Messi semblait tracé, les récents remous au sein du FC Barcelone pourrait bien l'inciter à s'interroger pour la suite de sa carrière. En Italie, on assure depuis plusieurs mois que l'Inter Milan rêverait de l'attaquant argentin, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, et ce n'est pas les dernières déclarations de l'ancien président nerazzurro Massimo Moratti qui vont empêcher les supporters milans de rêver : « Je ne pense pas que ce soit un rêve interdit du tout, et peut-être même que ça ne l’était pas avant ce malheur (NDLR Coronavirus). Messi est à la fin de son contrat et ce serait certainement un effort de la part du club de le recruter. »

Oui, l'Inter Milan peut recruter Lionel Messi