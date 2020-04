Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Lionel Messi pourrait prendre une tournure totalement inattendue !

Publié le 6 avril 2020 à 14h30 par D.M.

Ancien président de l’Inter, Massimo Moratti a estimé que l’Inter pourrait tenter le coup et s'offrir Lionel Messi sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021.

Les dirigeants du FC Barcelone auraient profité de l’arrêt de la Liga pour débuter les discussions concernant une prolongation de Lionel Messi. L’Argentin voit son contrat arriver à son terme en juin 2021 et n’a toujours pas trouvé d’accord pour rallonger son bail. Par ailleurs, Lionel Messi dispose dans son contrat d’une clause qui lui permet de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et de rejoindre le club de son choix. Même si un départ ne semble pas être à l’ordre du jour selon la presse espagnole, une équipe de Serie A rêverait toujours de s’offrir Lionel Messi.

« Je ne pense pas que ce soit un rêve interdit du tout »