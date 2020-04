Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces révélations sur la relation entre Griezmann et Messi !

Publié le 5 avril 2020 à 21h30 par Th.B.

Son avenir au FC Barcelone n’étant pas assuré, Antoine Griezmann aurait une influence spéciale sur le vestiaire du FC Barcelone qui ne plairait pas au capitaine Lionel Messi. Un indice de plus pour la suite des opérations pour le Français ?

Seulement un an après son arrivée tant attendue par la direction sportive du FC Barcelone, Antoine Griezmann serait susceptible de plier bagage dès le prochain mercato. Les dirigeants blaugrana estimeraient que ses performances ne sont pas à la hauteur de l’investissement réalisé, à savoir 120M€. De plus, la situation financière du FC Barcelone ne ferait pas les affaires du champion du monde tricolore. D’après les informations divulguées par les journalistes du Transfer Window Podcast Ian McGarry et Duncan Castles, une vente de Griezmann cet été serait programmée. D’ailleurs, Griezmann ne ferait pas l’unanimité en interne.

La relation entre Messi et Griezmann serait au plus mal