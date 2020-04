Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché dans le dossier Griezmann…

Publié le 5 avril 2020 à 20h00 par Th.B.

Bien que certaines rumeurs révèlent qu’Antoine Griezmann restera au FC Barcelone et bénéficiera du numéro 7 de Philippe Coutinho, le destin du champion du monde tricolore serait déjà scellé. Mais son transfert ne serait pas facile à cause du Coronavirus...

De quoi sera fait l’avenir d’Antoine Griezmann ? Un jour, SPORT l’annonce sur le départ en révélant qu’il pourrait même faire partie intégrante de l’opération Neymar pour faire plier le PSG. Un autre, il ne devrait pas bouger du FC Barcelone à l’intersaison, le club blaugrana souhaitant lui offrir le numéro 7 de Philippe Coutinho, dès que le Brésilien aura été vendu par la direction blaugrana. C’est du moins l’information divulguée par The Daily Mirror mardi. Cependant, l’avenir de Griezmann serait déjà scellé et ne s’écrirait pas vraiment au FC Barcelone.

Griezmann bel et bien sur la liste des transferts du Barça, mais il aurait perdu 25% de sa valeur !